أعلن منتج تلفزيونى فى مهرجان تريبيكا السينمائى، المقام حاليا فى نيويورك، عن مسلسل تلفزيونى جديد بعنوان (جينياس) أو (العبقرى) يتناول حياة أسطورة الفيزياء ألبرت أينشتاين الذى وضع نظرية النسبية وساعد فى بدء الجهود الأمريكية لبناء قنبلة ذرية.

وقال المنتج التنفيذى رون هاوارد، للصحفيين فى الإعلان عن المسلسل بالمهرجان، إنه كان مولعا دائما بأينشتاين.

وتابع: “لكن لم أدرك أبدا كم المنعطفات والتحولات التى كانت فى حياته وقدر ما فيها من دراما”.

ويتناول العمل التلفزيونى المنتج لصالح قناة ناشونال جيوجرافيك الصراعات الشخصية التى واجهها أينشتاين.

يلعب الاسترالى جيفرى روش دور أينشتاين بينما تجسد البريطانية إيملى واتسون دور زوجته الثانية إيلسا فى شبابها فى حين تمثل الأمريكية جوندولين إيليس دورها بعد تقدمها فى العمر.

ويعتمد المسلسل على كتاب والتر إيساكسون عن سيرة أينشتاين الصادر فى عام 2007 ويعرض على ناشونال جيوجرافيك فى 25 إبريل.