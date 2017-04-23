أعلنت مجموعة صناعة السيارات الفرنسية بيجو العودة إلى كينيا، وتجميع أول سيارة كينية بحلول يونيو المقبل، بعد أن ضخت مبلغ 12 مليون دولار (بما يعادل 1.2 مليار شلن كيني) إلى مصنع المجموعة الفرنسية بكينيا، وذلك بعد قطع الروابط التجارية مع كينيا فى عام 2004.

وصرح نائب رئيس المجموعة عن منطقة الشرق الأوسط وكينيا جان كريستوف كويمارد، بأن الشركة تتطلع لتوظيف 200 كينى والبدء بتجميع 1000 سيارة على الأقل، على أن تبدأ بالعلامة التجارية الشهيرة 508

وأكد الرئيس الكينى أوهورو كينياتا، أن الصناعات التحويلية بكينيا تنمو بشكل ملحوظ، وأن حكومته ستتبنى سياسة الانغلاق التى من شأنها دعم الشركات العاملة فى كينيا وتشجيع شراء منتجاتها.

وتأتى إعادة دخول بيجو إلى السوق الكينى بعد ثلاثة شهور فقط من فتح شركة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن مصنعا جديدا لها فى ثيكا، التى تقع على بعد 45 كم شمال نيروبي.