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إعلان الفائزين بمسابقة الملك عبد العزيز للأدب الشعبي
ثقافة تراث

إعلان الفائزين بمسابقة الملك عبد العزيز للأدب الشعبي

الأحد، 23 ابريل 2017 02:30 ص
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انطلقت من العاصمة السعودية الرياض وعبر شاشة ام بي سي، الحلقة النهائية من مسابقة الملك عبد العزيز للأدب الشعبي إحدى فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي انطلق تحت شعار “الإبل حضارة” في اوسكار الادب الشعبي, الجائزة الأكبر والأعظم, ب3 فئات مشاركة “النظم , المحاورة, الشيلات,

وتأهل الى المرحلة النهائية 3 مشتركين في النظم هم: “راشد النفيعي وسلطان الشتيلي والثالث من الكويت سعود بن قويعان”

, و6 مشتركين عن المحاورة هم : “ابراهيم الشيخي, حمود البقمي, عيضة الشلوي, فهد العازمي العتيبي, فالح الغنامي, ملفي المورقي”

و3 مشتركين عن الشيلات هم: صالح اليامي, عبد الله الطواري, مقرن الشواطي

وفاز في النظم :جائزة المركز الأول: راشد النفيعي ( 5 ) ملايين ريال سعودي، جائزة المركز الثاني: سعود بن قويعان (2) مليون ريال سعودي، جائزة المركز الثالث: سلطان الشتيلي (مليون ) ريال سعودي.

فاز في فرع المحاورة:جائزة المركز الأول: ملفي المورقي ( 5) ملايين ريال سعودي، جائزة المركز الثاني: عيضة الشلوي(2) مليون ريال سعودي، جائزة المركز الثالث: فالح الغنامي مليون ريال سعودي.

وفاز في فرع الشيلات؛ جائزة المركز الأول: مقرن الشواطي ( 5 ) ملايين ريال سعودي، جائزة المركز الثاني: صالح اليامي (2) مليون ريال سعودي، جائزة المركز الثالث: عبد الله الطواري العازمي (مليون) ريال سعودي.

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