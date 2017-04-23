انطلاق الملتقى الإعلامي العربي بالكويت اليومالأحد، 23 ابريل 2017 02:21 ص
تنطلق فعاليات الدورة الرابعة عشر من الملتقى الإعلامي العربي بالكويت، اليوم 23 إبريل حتى غدا، في فندق الريجينسي بالكويت تحت شعار “الإعلام حياة” بإشراف ماضي الخميس المدير العام للملتقى، بمشاركة عدد من وزراء الخارجية ووزراء الإعلام وملاك المؤسسات الإعلامية العربية المختلفة وكبار المسئولين، بجانب نخبة من الإعلاميين والكتاب والصحفيين، والمذيعين والفنانين بالإضافة إلى الأكاديميين وأساتذة الإعلام وطلبة كليات الإعلام في الجامعات العربية المختلفة،.
يناقش الملتقى قضايا الإعلام المختلفة وارتباطها بحياتنا اليومية. والبحرين ضيفة الشرف.
يشارك وفد من المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في إطار علاقات التعاون مع الجهات الإعلامية المختلفة في دول مجلس التعاون الخليجي ومختلف دول العالم
يحاور الإعلامي نيشان الفنانة الإماراتية أحلام، على هامش فعاليات الملتقى اليوم الأحد في تمام الواحدة ظهرًا.
تناقش الإعلامية أميرة الكوهجي، كل من الإعلاميات راغدة شلهوب، ولجين عمران، وعلا الفارس، ومصممة الأزياء لولو العسلاوي، عن الشهرة ومقوماتها اليوم الأحد 23 إبريل، في تمام الثانية عشر ظهرًا.
يستضيف الملتقى الداعية الإسلامي عمرو خالد، في جلسة منفردة بعنوان “مكارم” في تمام الساعة الحادية عشر من صباح اليوم الأحد 23 إبريل الجاري.
يشارك في الملتقى من مصر إلبرت شفيق رئيس قناة “إكسترا نيوز”، والإعلامية أسماء مصطفى.
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