أصدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا بإعفاء الدكتور عادل الطريفي من منصبه، وتعيين الدكتور عواد بن صالح العواد وزيرا للثقافة والإعلام.

والدكتور عواد حاصل على درجة الدكتوراه في أنظمة الأسواق المالية جامعة عام 2000 م، حاصل علذ شهادة الماجستير في العمليات المصرفية من جامعة بوسطن عام 1996 م.

عمل مستشارا للشؤون الاقتصادية والمالية في المكتب الخاص لولي العهد عمل مستشارا لأمير منطقة الرياض، وسفيرا للمملكة في ألمانيا.