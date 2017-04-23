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الشرطة الهندية: مقتل مسلحين اثنين في تبادل إطلاق نار في ولاية جامو وكشمير
الشرطة الهندية

الشرطة الهندية: مقتل مسلحين اثنين في تبادل إطلاق نار في ولاية جامو وكشمير

الأحد، 23 ابريل 2017 02:27 ص

أعلن الأمن الهندي مقتل مسلحين اثنين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة في ولاية جامو وكشمير المضطربة شمالي البلاد.
ونقلت قناة “روسيا اليوم” الليلة عن ممثل عن شرطة جامو وكشمير قوله إن المسلحين تحصنا في أحد المنازل بمنطقة بودغام وقُتلا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن ، مشيرا إلى أن الشرطة عثرت بحوزة القتيلين على بندقيتي كلاشنكوف ومسدس.
وتمثل جامو وكشمير الولاية الهندية الوحيدة التي غالبية سكانها مسلمون ، وهي محور الصراع بين الهند وباكستان منذ عام 1947 حين انقسمت الهند بعد حصولها على الاستقلال من الإمبراطورية البريطانية إلى دولتين باكستان والهند.

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