الصناعات الهندسية: تخريج الدفعة الثانية من برنامج تأهيل الشركات المصدرة للخارج غداالأحد، 23 ابريل 2017 01:01 ص
صرح عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن إجمالي صادرات القطاع، بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي 525 مليون دولار، مقارنة بـ558 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 6%.
وأرجع، في تصريحات صحفية له اليوم، على هامش افتتاح الدورة الثالثة لمعرض «فوود أفريكا»، والذي يعقد على مدار ثلاثة أيام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بمشاركة 450 شركة مصرية وعالمية، انخفاض صادرات القطاع إلى تراجع صادرات الأجهزة المنزلية، وذلك لتفضيل أصحاب المصانع الاتجاه إلى السوق المحلي، بعد زيادة الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى تراجع صادرات الكابلات.
وأوضح أبو فريخة أن عددا من الدول خفضت وارداتها من السلع، خاصة في قطاع السلع الهندسية؛ لحماية صناعتها المحلية؛ مما أثر على صادرات القطاع.
وأشار إلى أن المجلس يسعى لزيادة الشركات المؤهلة للتصدير، خاصة وأن 10 شركات تستحوذ على 80% من صادرات القطاع، لافتا إلى أنه بعد غد سيتم تخريج الدفعة الثانية من برنامج تأهيل الشركات المصدرة للخارج، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة.
وأوضح أن المجلس يسعى لزيادة الصادرات، مع التركيز على الجودة؛ لأنها أحد العناصر المهمة في عملية التصدير، بالإضافة إلى أن العالم تغير، ولديه مطالب للجودة، مشيرًا إلى أن مصر بها منتجات تنافس عالميا كجودة، ولكن لابد من العمل على تحسينها.
وأضاف أبو فريخة: إن أهم المشكلات التي كانت تواجه المجلس منذ بداية عمله، منذ عام ونصف، هي عدم تحديد التحديات، لكن تم الانتهاء من ذلك، ويتم الآن حل كل مشكلة على حدة، موضحا أن أهم أولويات المجلس العمل على تطوير الشركات والمنتجات والسوق، وأيضا المناخ العام للمجتمع ككل، بهدف زيادة الصادرات والنهوض بها.
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