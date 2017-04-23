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المريمي: لقاء عقيله مع السّويحلي بروما جاء بناء على طلب ووساطة تونسيّة إيطاليّة
عقيلة صالح

المريمي: لقاء عقيله مع السّويحلي بروما جاء بناء على طلب ووساطة تونسيّة إيطاليّة

الأحد، 23 ابريل 2017 12:42 ص
أ ش أ

كشف المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي ، فتحي عبدالكريم المريمي، أن لقاء روما بين رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيله صالح عيسى، وعبدالرحمن السويحلي رئيس مجلس الدولة الليبي ، جاء بناء على طلب ووساطة تونسية إيطالية للاستماع إلى وجهة نظر السويحلي، الذي رغب في إيصالها مباشرة إلى عقيلة ، بشأن إيجاد حل للازمة الليبية الراهنة.
وقال المريمي، في تصريح صحفي اليوم ، إن اجتماع روما ناقش ضرورة العمل على المصالحة الوطنية الشاملة وعودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم والإسراع في حل الأزمات التى يعاني منها المواطن الليبي، والاستمرار في الحوار وتعديل الاتفاق السياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وأكد المريمي، أن اللقاء لم يتطرق إلى تحديد أسماء معينة لتولى المناصب، كما أنه لم يتم طلب مناصب أو غيرها.
وأضاف المريمي ” إن رئيس مجلس النواب وافق على هذا اللقاء بصفته رئيس مجلس النواب لكل ليبيا ويحق له أن يجلس مع الجميع ويفاوضهم لأجل مصلحة كل الليبين، وبما يدعو إلى المصالحة وحقن الدماء والدعوة إلى الأمن والأمان والاستقرار ومحاربة الإرهاب ورفع المعاناة عن المواطن الليبي الذي اكتوى من غلاء الأسعار ونقص السيولة وارتفاع العملات الصعبة”.
وأضاف، أن اللقاء لا يعد تنازلاً عن الثوابت التي أعلن عنها في مجلس النواب حول استمرار الحوار وتعديل الاتفاق السياسي”.

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