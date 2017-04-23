لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر،مساء السبت، جراء سقوط قذيفة هاون على منطقة جليانة بمدينة بنغازي (شرق البلاد).

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، فاديا البرغثي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن المستشفى استقبل المواطن فرج مفتاح محمد جراء إصابته بشظايا مقذوف وهو في حالة صحية مستقرة، حيث يتلقى الخدمات الصحية بغرفة العناية.

وفي السياق نفسه قال مسؤول النقطة الأمنية بمركز بنغازي الطبي، إبراهيم السعيطي، لـ«بوابة الوسط» إن المركز تسلم جثماني سند فوزي صالح المغربي «25 عامًا» وفرج بوجازية، جراء سقوط قذيفة هاون بمنطقة جليانة.