 Moheet on google
الأحد 23 ابريل 2017 01:45 صباحاً
روابط سريعة
مقتل شخصين وإصابة آخر جراء سقوط قذيفة هاون على منطقة "جليانة" ببنغازي
طائرات تابعة للواء حفتر تقصف مواقع مدينة بنغازي‎

مقتل شخصين وإصابة آخر جراء سقوط قذيفة هاون على منطقة "جليانة" ببنغازي

الأحد، 23 ابريل 2017 12:27 ص
وكالات

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر،مساء السبت، جراء سقوط قذيفة هاون على منطقة جليانة بمدينة بنغازي (شرق البلاد).
وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، فاديا البرغثي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن المستشفى استقبل المواطن فرج مفتاح محمد جراء إصابته بشظايا مقذوف وهو في حالة صحية مستقرة، حيث يتلقى الخدمات الصحية بغرفة العناية.
وفي السياق نفسه قال مسؤول النقطة الأمنية بمركز بنغازي الطبي، إبراهيم السعيطي، لـ«بوابة الوسط» إن المركز تسلم جثماني سند فوزي صالح المغربي «25 عامًا» وفرج بوجازية، جراء سقوط قذيفة هاون بمنطقة جليانة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3