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المغرب يستدعي السفير الجزائري للاحتجاج على هذا الأمر
الملك المغربي محمد السادس

المغرب يستدعي السفير الجزائري للاحتجاج على هذا الأمر

الأحد، 23 ابريل 2017 12:03 ص
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استدعت وزارة الخارجية المغربية، اليوم السبت، السفير الجزائري في الرباط للاحتجاج على ترحيل السلطات الجزائرية أكثر من 50 مهاجرًا سوريًا إلى المغرب.

كما اتّهمت وزارة الداخلية المغربية، قوات الأمن الجزائرية بالترحيل القسري لأفواج مهاجرين سوريين صوب التراب المغربي.

ونددت السلطات المغربية في بيان رسمي بما سمته “الوضعية المزرية التي يعيشها المهاجرون السوريون على حدود الجزائر، بالإضافة إلى الظروف القاسية التي يمرون بها بالجانب الآخر للحدود المغربية”.

وقالت السلطات المغربية في بيانها إن “هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات الجزائرية بترحيل مهاجرين صوب التراب المغربي، حيث تم تسجيل مثل هذه التصرفات في فترات سابقة”.

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