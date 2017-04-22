 Moheet on google
الأحد 23 ابريل 2017 12:09 صباحاً
روابط سريعة
في إطار الاوامر الملكية..اللواء أحمد عسيري نائبا لرئيس الاستخبارات
احمد العسيري

في إطار الاوامر الملكية..اللواء أحمد عسيري نائبا لرئيس الاستخبارات

السبت، 22 ابريل 2017 11:53 ص

أصدر الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، سلسلة من الاوامر الملكية، شملت أمرا بإنهاء خدمة الفريق الأول ركن يوسف الإدريسي نائب رئيس الاستخبارات بإحالته للتقاعد.

وقرر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، تعيين أحمد بن حسن عسيري نائبا لرئيس الاستخبارات العامة، وتعيين عبد الرحمن الشلهوب مستشارا لولي ولي العهد.

ويأتي ذلك وسط عدد كبير من الاوامر الملكية التي قضت بإعفاء عدد من المسئولين من مناصبهم، فضلا عن حركة تنقلات وترقيات وتعيينات جديدة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3