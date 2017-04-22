أصدر الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، سلسلة من الاوامر الملكية، شملت أمرا بإنهاء خدمة الفريق الأول ركن يوسف الإدريسي نائب رئيس الاستخبارات بإحالته للتقاعد.

وقرر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، تعيين أحمد بن حسن عسيري نائبا لرئيس الاستخبارات العامة، وتعيين عبد الرحمن الشلهوب مستشارا لولي ولي العهد.

ويأتي ذلك وسط عدد كبير من الاوامر الملكية التي قضت بإعفاء عدد من المسئولين من مناصبهم، فضلا عن حركة تنقلات وترقيات وتعيينات جديدة.