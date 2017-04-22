 Moheet on google
الأحد 23 ابريل 2017 12:13 صباحاً
روابط سريعة
وزير الإعلام السعودي الجديد عواد العواد .. من يكون؟!
وزير الثقافة السعودي الجديد عواد صالح بن عبد الله العواد،

وزير الإعلام السعودي الجديد عواد العواد .. من يكون؟!

السبت، 22 ابريل 2017 11:42 ص
متابعات

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، سلسلة من الاوامر الملكية، شملت أمرا ملكيا بتعيين الدكتور عواد بن صالح العواد وزيرا للثقافة والإعلام.

ووزير الثقافة السعودي الجديد عواد صالح بن عبد الله العواد، كان رئيسًا لمركز التنافسية الوطني، ومشرفًا على مشروع هدف 10في 10.

كما كان وكيلًا لمحافظ الهيئة العامة للاستثمار لشئون الاستثمار، ومستشارً مكلفًا بديوان أمير منطقة الرياض للشؤون الاقتصادية والمالية.

وأيضًا، كان سفيرًا للمملكة لدى جمهورية ألمانيا الإتحادية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3