وزير الإعلام السعودي الجديد عواد العواد .. من يكون؟!

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، سلسلة من الاوامر الملكية، شملت أمرا ملكيا بتعيين الدكتور عواد بن صالح العواد وزيرا للثقافة والإعلام.

ووزير الثقافة السعودي الجديد عواد صالح بن عبد الله العواد، كان رئيسًا لمركز التنافسية الوطني، ومشرفًا على مشروع هدف 10في 10.

كما كان وكيلًا لمحافظ الهيئة العامة للاستثمار لشئون الاستثمار، ومستشارً مكلفًا بديوان أمير منطقة الرياض للشؤون الاقتصادية والمالية.

وأيضًا، كان سفيرًا للمملكة لدى جمهورية ألمانيا الإتحادية.