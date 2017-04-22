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شاهد.. من الفنانة التي يرغب أحمد الفيشاوي الزواج منها؟
أحمد الفيشاوي

شاهد.. من الفنانة التي يرغب أحمد الفيشاوي الزواج منها؟

السبت، 22 ابريل 2017 11:35 ص

قال الفنان أحمد الفيشاوى فى برنامج “ثلاثة فى واحد” الذى يذاع على قناة “أون إى” والذى تقدمه الفنانة شيماء سيف إنه يرغب فى الزواج من هيفاء وهبى فى حالة عدم زواجه نهائيًا، وذلك بعد أن اختارها أحمد من بين عدد من الفنانين حيث فضّلها على غادة عادل وميريام فارس ومايا دياب.

وصرخ فى النهاية أحمد الفيشاوى قائلاً: “جوزونى هيفاء وهبى” .



هيفاء وهبى

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