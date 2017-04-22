قال الفنان أحمد الفيشاوى فى برنامج “ثلاثة فى واحد” الذى يذاع على قناة “أون إى” والذى تقدمه الفنانة شيماء سيف إنه يرغب فى الزواج من هيفاء وهبى فى حالة عدم زواجه نهائيًا، وذلك بعد أن اختارها أحمد من بين عدد من الفنانين حيث فضّلها على غادة عادل وميريام فارس ومايا دياب.

وصرخ فى النهاية أحمد الفيشاوى قائلاً: “جوزونى هيفاء وهبى” .