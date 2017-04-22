 Moheet on google
الأحد 23 ابريل 2017 12:13 صباحاً
روابط سريعة
استعداداً لشهر رمضان..افتتاح 85 منفذا للسلع المخفضة بالقليوبية
اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد‎

استعداداً لشهر رمضان..افتتاح 85 منفذا للسلع المخفضة بالقليوبية

السبت، 22 ابريل 2017 11:26 ص

قال محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوى، إنه سيتم فتح منافذ للسلع الغذائية بجميع القرى والمدن لتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية طول شهري شعبان ورمضان بإجمالي 85 منفذا ومعرضا للسلع الغذائية، بالإضافة إلى 6 منافذ أسماك ولحوم و13 ثلاجة مبردات وسلع غذائية، فضلا عن 99 سيارة خدمة وطنية متنقلة و30 منفذا من وزارة الأوقاف بمعدل 2 منفذ لكل إدارة من الإدارات المختلفة.

وجاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، مساء اليوم السبت ، مع جمال الشرقاوي رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة ومجلس إدارة الغرفة التجارية ورؤساء المراكز والمدن ومديري مديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والتموين وذلك بحضور اللواء فرحات السبكي السكرتير العام.

وأضاف عشماوى أنه تم التنسيق مع بعض رجال الأعمال بالمحافظة على توفير كمية من السلع الغذائية الأساسية خاصة لشهر رمضان تصل إلى 60 ألف كرتونة سلع غذائية توزع على الأسر الفقيرة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3