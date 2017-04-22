قال محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوى، إنه سيتم فتح منافذ للسلع الغذائية بجميع القرى والمدن لتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية طول شهري شعبان ورمضان بإجمالي 85 منفذا ومعرضا للسلع الغذائية، بالإضافة إلى 6 منافذ أسماك ولحوم و13 ثلاجة مبردات وسلع غذائية، فضلا عن 99 سيارة خدمة وطنية متنقلة و30 منفذا من وزارة الأوقاف بمعدل 2 منفذ لكل إدارة من الإدارات المختلفة.

وجاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، مساء اليوم السبت ، مع جمال الشرقاوي رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة ومجلس إدارة الغرفة التجارية ورؤساء المراكز والمدن ومديري مديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والتموين وذلك بحضور اللواء فرحات السبكي السكرتير العام.

وأضاف عشماوى أنه تم التنسيق مع بعض رجال الأعمال بالمحافظة على توفير كمية من السلع الغذائية الأساسية خاصة لشهر رمضان تصل إلى 60 ألف كرتونة سلع غذائية توزع على الأسر الفقيرة.