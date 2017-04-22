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انتحار متهم ألقى بنفسه من شرفة النيابة العامة بالإسكندرية
انتحار

انتحار متهم ألقى بنفسه من شرفة النيابة العامة بالإسكندرية

السبت، 22 ابريل 2017 11:13 ص
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انتحر سائق بعد أن ألقى بنفسه من الطابق الثامن بمبنى نيابة مينا البصل في الإسكندرية أثناء التحقيق معه في واقعة هتك عرض وإغتصاب إبنة زوجته.

وتبين من التحريات والتحقيقات أنه أثناء التحقيق مع سائق في واقعة اتهامه بهتك عرض واغتصاب إبنة زوجته غافل الحرس وألقى بنفسه من شرفة بسراي النيابة بالطابق الثامن بمجمع نيابة مينا البصل الكائن بمنطقة محرم بك شرق المدينة ، ولقي مصرعه علي الفور.

وتم تحرير محضر بالواقعة ، وأمرت النيابة العامة بتشريح جثة المتهم لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها ، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

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