بالأسماء والتفاصيل.."اوامر ملكية" باعفاء 10 أمراء من مناصبهم بالسعودية وتعيينات جديدةالسبت، 22 ابريل 2017 11:02 ص
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، منذ قليل، اوامر ملكية تقضي بإعفاء 5 أمراء من مناصبهم، فضلا عن حركة كبيرة في التعيينات والترقيات.
وجاءت الاوامر الملكية كما يلي:
- يُعفى أمير منطقة حائل من منصبة، ويُعيَّن الأمير عبد العزيز بن سعد أميرًا للمنطقة بمرتبة وزير.
- تعيين الأمير سعود بن عبد المحسن مستشارًا خاصًّا لخادم الحرمين الشريفين.
- يُعفى أمير منطقة الباحة من منصبه، ويُعيَّن الأمير حسام بن سعود بن عبد العزيز آل سعود بمرتبة وزير.
- إعفاء الأمير مشعل بن عبدالله بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية من منصبه، وتعيين الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أميرًا لمنطقة الحدود الشمالية.
- تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير دولة لشئون الطاقة.
- يُعفى الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي آل سعود سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ويعيَّن بدلًا منه الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز.
- يُعفى الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة.
- إعفاء قائد القوات البرية من منصبه، ويُعيَّن مستشارًا بمكتب سمو وزير الدفاع.
كما شملت الاوامر الملكية سلسلة من التعيينات والترقيات جاءت كالتالي:
- ترقية فهد بن تركي بن عبد العزيز إلى رتبة فريق، ويُعيَّن قائدًا للقوات البرية.
- تعيين الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز نائبًا لأمير منطقة عسير بمرتبة وزير.
- تعيين الأمير محمد بن عبد العزيز بن عبد العزيز آل سعود نائبًا لأمير منطقة جازان بالمرتبة الممتازة.
- تعيين الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائبًا لأمير منطقة عسير.
- تعيين الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبد العزيز بن عياف أمينًا عامًّا بمجلس الوزراء بمرتبة وزير.
- تعيين الأمير سعود بن خالد بن فيصل نائبًا لأمير منطقة المدينة المنورة.
- تعيين الأمير محمد بن عبدالرحمن آل سعود نائبًا لأمير الرياض.
- تعيين الأمير فهد بن تركي نائبًا لأمير منطقة القصيم بالمرتبة الممتازة.
- تعيين الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائبًا لأمير منطقة مكة المكرمة بالمرتبة الممتازة.
- تعيين الأمير تركي بن هذلول نائبًا لأمير منطقة نجران بالمنطقة الممتازة.
- تعيين الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائبًا لأمير منطقة مكة المكرمة.
- تعيين الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية بالمرتبة الممتازة.
- تعيين الأمير فيصل بن فرحان مستشارًا في وزارة الخارجية.
- تعيين الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظًا للدرعية.
- تعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله الفيصل مستشارًا بوزارة الخارجية.
- إعفاء محمد بن إبراهيم السويل وزير الاتصالات من منصبه، وتعيين المهندس محمد السواحة بدلًا منه.
- إعفاء خالد بن عبدالله العرج وزير الخدمة المدنية من منصبه.
- إعفاء الدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام من منصبه، وتعيين الدكتور عواد العواد وزيرًا للثقافة والإعلام.
- يُكلَّف عصام بن سعيد بالقيام بعمل وزير الخدمة المدنية، وتشكيل لجنة وزارية للتحقيق مع وزير الخدمة المدنية خالد العرج فيما ارتكبه من تجاوزات.
- تعيين محمد بن عبدالملك آل الشيخ رئيسًا للهيئة العامة للرياضة.
- تعيين المهندس إبراهيم العمر محافظًا للهيئة العامة للاستثمار بمرتبة وزير.
- تعيين الدكتور عبدالرحمن العاصمي نائبًا لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة.
- تعيين ماجد البواردي نائبًا لوزير التجارة والاستثمار بالمرتبة الممتازة.
- تعيين المهندس طارق الفارس نائبًا لوزير الشئون البلدية والقروية بالمرتبة الممتازة.
- تعيين المهندس منصور العنزي نائبًا لوزير البيئة والمياه والزراعة بالمرتبة الممتازة.
- تعيين المهندس سعد بن عبدالعزيز نائبًا لوزير النقل بالمرتبة الممتازة.
- تُنهى خدمة الفريق الأول الركن يوسف بن على الإدريسي نائب رئيس الاستخبارات العامة.
- تعيين الدكتور ناصر الداوود مستشارًا في الديوان الملكي.
- إنشاء مركز باسم الأمن الوطني يرتبط تنظيميًّا بالديوان الملكي.
- تعيين المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي محافظًا للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالمرتبة الممتازة.
- تعيين أحمد بن عبدالعزيز الحقابي مديرًا عامًّا للجمارك بالمرتبة الممتازة.
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