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بالأسماء والتفاصيل.."اوامر ملكية" باعفاء 10 أمراء من مناصبهم بالسعودية وتعيينات جديدة
الملك سلمان بن عبدالعزيز العاهل السعودي

بالأسماء والتفاصيل.."اوامر ملكية" باعفاء 10 أمراء من مناصبهم بالسعودية وتعيينات جديدة

السبت، 22 ابريل 2017 11:02 ص

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، منذ قليل، اوامر ملكية تقضي بإعفاء 5 أمراء من مناصبهم، فضلا عن حركة كبيرة في التعيينات والترقيات.

وجاءت الاوامر الملكية كما يلي:

- يُعفى أمير منطقة حائل من منصبة، ويُعيَّن الأمير عبد العزيز بن سعد أميرًا للمنطقة بمرتبة وزير.

- تعيين الأمير سعود بن عبد المحسن مستشارًا خاصًّا لخادم الحرمين الشريفين.

- يُعفى أمير منطقة الباحة من منصبه، ويُعيَّن الأمير حسام بن سعود بن عبد العزيز آل سعود بمرتبة وزير.

- إعفاء الأمير مشعل بن عبدالله بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية من منصبه، وتعيين الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أميرًا لمنطقة الحدود الشمالية.

- تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير دولة لشئون ‫الطاقة.

- يُعفى الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي آل سعود سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ويعيَّن بدلًا منه الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز.

- يُعفى الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة.

- إعفاء قائد القوات البرية من منصبه، ويُعيَّن مستشارًا بمكتب سمو وزير الدفاع.

كما شملت الاوامر الملكية سلسلة من التعيينات والترقيات جاءت كالتالي:

- ترقية ‏فهد بن تركي بن عبد العزيز إلى رتبة فريق، ويُعيَّن قائدًا للقوات البرية.

- تعيين الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز نائبًا لأمير منطقة عسير بمرتبة وزير.

- تعيين الأمير محمد بن عبد العزيز بن عبد العزيز آل سعود نائبًا لأمير منطقة جازان بالمرتبة الممتازة.

- تعيين الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائبًا لأمير منطقة عسير.

- تعيين الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبد العزيز بن عياف أمينًا عامًّا بمجلس الوزراء بمرتبة وزير.

- تعيين الأمير سعود بن خالد بن فيصل نائبًا لأمير منطقة ‫المدينة المنورة.

- تعيين الأمير محمد بن عبدالرحمن آل سعود نائبًا لأمير الرياض.

- تعيين الأمير فهد بن تركي نائبًا لأمير منطقة القصيم بالمرتبة الممتازة.

- تعيين الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائبًا لأمير منطقة مكة المكرمة بالمرتبة الممتازة.

- تعيين الأمير تركي بن هذلول نائبًا لأمير منطقة نجران بالمنطقة الممتازة.

- تعيين الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائبًا لأمير منطقة مكة المكرمة.

- تعيين الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية بالمرتبة الممتازة.

- تعيين الأمير فيصل بن فرحان مستشارًا في وزارة الخارجية.

- تعيين الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظًا للدرعية.

- تعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله الفيصل مستشارًا بوزارة الخارجية.

- إعفاء محمد بن إبراهيم السويل وزير الاتصالات من منصبه، وتعيين المهندس محمد السواحة بدلًا منه.

- إعفاء خالد بن عبدالله العرج وزير الخدمة المدنية من منصبه.

- إعفاء الدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام من منصبه، وتعيين الدكتور عواد العواد وزيرًا للثقافة والإعلام.

- يُكلَّف عصام بن سعيد بالقيام بعمل وزير الخدمة المدنية، وتشكيل لجنة وزارية للتحقيق مع وزير الخدمة المدنية خالد العرج فيما ارتكبه من تجاوزات.

- تعيين محمد بن عبدالملك آل الشيخ رئيسًا للهيئة العامة للرياضة.

- تعيين المهندس إبراهيم العمر محافظًا للهيئة العامة للاستثمار بمرتبة وزير.

- تعيين الدكتور عبدالرحمن العاصمي نائبًا لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة.

- تعيين ماجد البواردي نائبًا لوزير التجارة والاستثمار بالمرتبة الممتازة.

- تعيين المهندس طارق الفارس نائبًا لوزير الشئون البلدية والقروية بالمرتبة الممتازة.

- تعيين المهندس منصور العنزي نائبًا لوزير البيئة والمياه والزراعة بالمرتبة الممتازة.

- تعيين المهندس سعد بن عبدالعزيز نائبًا لوزير النقل بالمرتبة الممتازة.

- تُنهى خدمة الفريق الأول الركن يوسف بن على الإدريسي نائب رئيس الاستخبارات العامة.

- تعيين الدكتور ناصر الداوود مستشارًا في الديوان الملكي.

- إنشاء مركز باسم الأمن الوطني يرتبط تنظيميًّا بالديوان الملكي.

- تعيين المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي محافظًا للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالمرتبة الممتازة.

- تعيين أحمد بن عبدالعزيز الحقابي مديرًا عامًّا للجمارك بالمرتبة الممتازة.

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