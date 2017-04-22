أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، منذ قليل، اوامر ملكية تقضي بإعفاء 5 أمراء من مناصبهم، فضلا عن حركة كبيرة في التعيينات والترقيات.

وجاءت الاوامر الملكية كما يلي:

- يُعفى أمير منطقة حائل من منصبة، ويُعيَّن الأمير عبد العزيز بن سعد أميرًا للمنطقة بمرتبة وزير.

- تعيين الأمير سعود بن عبد المحسن مستشارًا خاصًّا لخادم الحرمين الشريفين.

- يُعفى أمير منطقة الباحة من منصبه، ويُعيَّن الأمير حسام بن سعود بن عبد العزيز آل سعود بمرتبة وزير.

- إعفاء الأمير مشعل بن عبدالله بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية من منصبه، وتعيين الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أميرًا لمنطقة الحدود الشمالية.

- تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير دولة لشئون ‫الطاقة.

- يُعفى الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي آل سعود سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ويعيَّن بدلًا منه الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز.

- يُعفى الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة.

- إعفاء قائد القوات البرية من منصبه، ويُعيَّن مستشارًا بمكتب سمو وزير الدفاع.

كما شملت الاوامر الملكية سلسلة من التعيينات والترقيات جاءت كالتالي:

- ترقية ‏فهد بن تركي بن عبد العزيز إلى رتبة فريق، ويُعيَّن قائدًا للقوات البرية.

- تعيين الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز نائبًا لأمير منطقة عسير بمرتبة وزير.

- تعيين الأمير محمد بن عبد العزيز بن عبد العزيز آل سعود نائبًا لأمير منطقة جازان بالمرتبة الممتازة.

- تعيين الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائبًا لأمير منطقة عسير.

- تعيين الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبد العزيز بن عياف أمينًا عامًّا بمجلس الوزراء بمرتبة وزير.

- تعيين الأمير سعود بن خالد بن فيصل نائبًا لأمير منطقة ‫المدينة المنورة.

- تعيين الأمير محمد بن عبدالرحمن آل سعود نائبًا لأمير الرياض.

- تعيين الأمير فهد بن تركي نائبًا لأمير منطقة القصيم بالمرتبة الممتازة.

- تعيين الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائبًا لأمير منطقة مكة المكرمة بالمرتبة الممتازة.

- تعيين الأمير تركي بن هذلول نائبًا لأمير منطقة نجران بالمنطقة الممتازة.

- تعيين الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائبًا لأمير منطقة مكة المكرمة.

- تعيين الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية بالمرتبة الممتازة.

- تعيين الأمير فيصل بن فرحان مستشارًا في وزارة الخارجية.

- تعيين الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظًا للدرعية.

- تعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله الفيصل مستشارًا بوزارة الخارجية.

- إعفاء محمد بن إبراهيم السويل وزير الاتصالات من منصبه، وتعيين المهندس محمد السواحة بدلًا منه.

- إعفاء خالد بن عبدالله العرج وزير الخدمة المدنية من منصبه.

- إعفاء الدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام من منصبه، وتعيين الدكتور عواد العواد وزيرًا للثقافة والإعلام.

- يُكلَّف عصام بن سعيد بالقيام بعمل وزير الخدمة المدنية، وتشكيل لجنة وزارية للتحقيق مع وزير الخدمة المدنية خالد العرج فيما ارتكبه من تجاوزات.

- تعيين محمد بن عبدالملك آل الشيخ رئيسًا للهيئة العامة للرياضة.

- تعيين المهندس إبراهيم العمر محافظًا للهيئة العامة للاستثمار بمرتبة وزير.

- تعيين الدكتور عبدالرحمن العاصمي نائبًا لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة.

- تعيين ماجد البواردي نائبًا لوزير التجارة والاستثمار بالمرتبة الممتازة.

- تعيين المهندس طارق الفارس نائبًا لوزير الشئون البلدية والقروية بالمرتبة الممتازة.

- تعيين المهندس منصور العنزي نائبًا لوزير البيئة والمياه والزراعة بالمرتبة الممتازة.

- تعيين المهندس سعد بن عبدالعزيز نائبًا لوزير النقل بالمرتبة الممتازة.

- تُنهى خدمة الفريق الأول الركن يوسف بن على الإدريسي نائب رئيس الاستخبارات العامة.

- تعيين الدكتور ناصر الداوود مستشارًا في الديوان الملكي.

- إنشاء مركز باسم الأمن الوطني يرتبط تنظيميًّا بالديوان الملكي.

- تعيين المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي محافظًا للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالمرتبة الممتازة.

- تعيين أحمد بن عبدالعزيز الحقابي مديرًا عامًّا للجمارك بالمرتبة الممتازة.