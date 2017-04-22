أصدر الملك سلمان عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، أمرا ملكيا بإقالة وزير الخدمة المدنية خالد العرج، وأمر بالتحقيق معه.

وجاء في الأمر الملكي تشكيل لجنة للتحقيق فيما ارتكبه خالد بن عبد الله العرج وزير الخدمة المدنية السابق من تجاوزات.

كانت هيئة مكافحة الفساد السعودية “نزاهة”، قد كشفت في بيان لها عن نتائج التحقيق في قضية تعيين ابن وزير الخدمة المدنية، إذ أكدت وجود مخالفات تعاقد في القضية، مشيرة إلى وجود تجاوزات مشابهة في 10 وزارات، حملت مخالفات تعاقد مع مواطنين ‏برواتب عالية.

يأتي البيان بعد التحقيق بقضايا ضجَّت بها الشبكات الاجتماعية، تتعلق بفساد بعض الوزارات والهيئات، التي تقضي بتعيين أبناء بعض الوزراء وأقاربهم بمناصب ورواتب عالية، في عدد من الجهات الحكومية.

وتداول السعوديون مستندات بشأن تعيين ابن وزير الخدمة المدنية السعودي خالد العرج على الشبكات الاجتماعية ، إذ ذكر مغردون أنه حاصل على الشهادة الثانوية، ويعمل في وزارة الشؤون البلدية بوظيفة مدير مشاريع، وبراتب يتجاوز 21 ألف ريال.

وأطلق المغردون في تاريخ 25 أكتوبر 2016 هاشتاج “#وزير_الخدمة_يعين_ابنه_21_ألفاً”، مطالبين بإعفاء وزير الخدمة المدنية.