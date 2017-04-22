أكد الدكتور عبد الفتاح حجازي، مدير مستشفى الساحل بالقاهرة، أن الإحتفالات بالمستشفى كانت بعيدة عن المرضى وغرف العمليات، موضحا أن سبب الاحتفال هو تكريم ممرضة خدمة لسنوات طويلة وتعمل منذ أكثر من 40 عاما مع الممرضات بالمستشفي وجاء التكريم من الممرضات الصغار في عيد الأم.

وأوضح «حجازي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور» أن الإحتفالية كانت بعد مواعيد العمل الرسمية ولم تسبب اي إزعاج للمرضى نهائيا، مشيرا إلى أنه عندما شاهد الفيديو برقص المرضى داخل المستشفى حول الأمر للتحقيق لمحاسبة المخالفين.

ونوه مدير مستشفى الساحل بالقاهرة إلى أنه شاهد فيديو رقص الممرضات منذ أسبوع واحد خلال وسائل الإعلام، خاصة أنه لم يحضر الاحتفالية، مضيفا أنهم دائما يحتفلون بمناسبات مختلفة ولكن بشكل ملتزم حرصا على الذوق والأدب.