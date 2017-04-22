علقت إيمان حسن مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على المطالبات العديدة بإلغاء القرار 206 لسنة 2016 والخاص بتخفيض درجات الحافز الرياضي.

وقالت حسن فى تصريحات صحفية، منذ قليل: هذا القرار تم إصداره فى عهد الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم السابق، والقطاع مجرد جهة مسئولة عن تنفيذ القرار، وأمر الحافز الرياضى مطروح أمام القضاء للفصل فيه، وسنلتزم بما يحكم به القضاء وننفذه”.

وجاء ذلك بعدما طالبت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة إعادة النظر في إلغاء القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2016 بشأن حافز التفوق الرياضى، وخاصة فيما تضمنه الشق الأول من القرار بتقليل درجات حافز التفوق الرياضى، والعودة للعمل بموجب قرار وزير الشباب رقم 1184 لسنة 2004 بشأن الضوابط المنظمة لمنح الحافز الرياضى، والتي كانت تمنح 16 درجة للحاصلين على المركز الأول والتي تم تخفيضها إلى 8 درجات فقط، وكذلك خفض الدرجات الخاصة بحافز التفوق الرياضي للمركز الثاني والثالث والرابع إلى النصف.

وقالت الجمعية فى بيان صحفي لها، صباح اليوم: إن هذا القرار مدروس وقد صدر في عهد الوزير السابق الدكتور الهلالي الشربيني.

وأكد محمود البدوى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، وخبير حقوق وتشريعات الطفل أن هذا القرار جاء بشكل يتنافى مع طبيعة الحالة المصرية، وخاصة الأطفال والشباب والذين باتت قضاياهم ملف مفتوح على طاولة الحكومة المصرية وبتكليف من القيادة السياسية، ونظرًا لما تمثله الفئة العمرية من سن يوم واحد وحتى 18 عامًا حوالي 40% من جملة التركيبة السكانية المصرية، مما يستتبع تولية قضاياهم اهتمام خاص لاسيما بعد أن بات أطفال وشباب مصر هدف سهل لمعتنقي التيارات المتطرفة، ومن ثم يجب النظر في مدي ملائمة القرارات الصادرة عن المسئولين التنفذين بالحكومة لطبيعة الحالة والظروف الخاصة بتلك الفئة.

وأضاف أن عودة درجات التفوق الرياضي سيكون لها بالغ الأثر في استيعاب طاقات هؤلاء النشء، الأمر الذي يجب معه تحفيزهم على الانخرط في الأنشطة المفيدة سواء رياضيًا أو فنيًا أو ثقافيًا، ومنحهم درجات مقابل هذا التفوق تكون حافز لهم على حافز إيجابي على سلك طريق التعليم والتمسك به مدعومين بحافز التفوق الرياضي، وهو الآمر الذي يمثل وسيلة جذب مشروعة لاستيعاب الأطفال في العملية التعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية المقترنة بها.