"التعليم": سنلتزم بكلمة القضاء بشأن "الحافز الرياضي"السبت، 22 ابريل 2017 11:07 ص
علقت إيمان حسن مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على المطالبات العديدة بإلغاء القرار 206 لسنة 2016 والخاص بتخفيض درجات الحافز الرياضي.
وقالت حسن فى تصريحات صحفية، منذ قليل: هذا القرار تم إصداره فى عهد الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم السابق، والقطاع مجرد جهة مسئولة عن تنفيذ القرار، وأمر الحافز الرياضى مطروح أمام القضاء للفصل فيه، وسنلتزم بما يحكم به القضاء وننفذه”.
وجاء ذلك بعدما طالبت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة إعادة النظر في إلغاء القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2016 بشأن حافز التفوق الرياضى، وخاصة فيما تضمنه الشق الأول من القرار بتقليل درجات حافز التفوق الرياضى، والعودة للعمل بموجب قرار وزير الشباب رقم 1184 لسنة 2004 بشأن الضوابط المنظمة لمنح الحافز الرياضى، والتي كانت تمنح 16 درجة للحاصلين على المركز الأول والتي تم تخفيضها إلى 8 درجات فقط، وكذلك خفض الدرجات الخاصة بحافز التفوق الرياضي للمركز الثاني والثالث والرابع إلى النصف.
وقالت الجمعية فى بيان صحفي لها، صباح اليوم: إن هذا القرار مدروس وقد صدر في عهد الوزير السابق الدكتور الهلالي الشربيني.
وأكد محمود البدوى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، وخبير حقوق وتشريعات الطفل أن هذا القرار جاء بشكل يتنافى مع طبيعة الحالة المصرية، وخاصة الأطفال والشباب والذين باتت قضاياهم ملف مفتوح على طاولة الحكومة المصرية وبتكليف من القيادة السياسية، ونظرًا لما تمثله الفئة العمرية من سن يوم واحد وحتى 18 عامًا حوالي 40% من جملة التركيبة السكانية المصرية، مما يستتبع تولية قضاياهم اهتمام خاص لاسيما بعد أن بات أطفال وشباب مصر هدف سهل لمعتنقي التيارات المتطرفة، ومن ثم يجب النظر في مدي ملائمة القرارات الصادرة عن المسئولين التنفذين بالحكومة لطبيعة الحالة والظروف الخاصة بتلك الفئة.
وأضاف أن عودة درجات التفوق الرياضي سيكون لها بالغ الأثر في استيعاب طاقات هؤلاء النشء، الأمر الذي يجب معه تحفيزهم على الانخرط في الأنشطة المفيدة سواء رياضيًا أو فنيًا أو ثقافيًا، ومنحهم درجات مقابل هذا التفوق تكون حافز لهم على حافز إيجابي على سلك طريق التعليم والتمسك به مدعومين بحافز التفوق الرياضي، وهو الآمر الذي يمثل وسيلة جذب مشروعة لاستيعاب الأطفال في العملية التعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية المقترنة بها.
-
معلومات الوزراء ينفى حذف 7 ملايين مواطن من البطاقات التموينية
نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بحذف 7 ملايين مواطن من مقررات ...Thu, 20 Apr 2017 12:37:36 GMT
-
الإنتاج الحربي يهدد بالانسحاب من الدوري
هدَّد نادي الإنتاج الحربي بعدم مواجهة الاتحاد السكندري في حال تقديم مباراتهما إلى السبت، وذلك في أحدث أزمات المسابقة، وهدد بالانسحاب من الدوري. وقال خالد مهدي، ...Thu, 20 Apr 2017 13:13:32 GMT
-
استشهاد جندى شرطة واصابة مواطن فى انفجار عبوة ناسفة فى العريش
استشهد جندى شرطة ، وأصيب مواطن فى انفجار عبوة ناسفة فى العريش ، وتم نقل الجثة والمصاب الى المستشفى . وكانت الأجهزة الأمنية فى شمال سيناء قد تلقت اخطارًا باستشهاد ...Thu, 20 Apr 2017 08:45:21 GMT
-
السعودية تحذّر مواطنيها من الخروج من المنازل
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، المواطنين من الخروج من المنازل، اليوم الخميس 20 أبريل؛ حفاظًا على الأرواح بعد ورود أنباء من ...Thu, 20 Apr 2017 10:18:01 GMT
-
البورصة تلغى كل تعاملات "أورانج" أمسThu, 20 Apr 2017 09:28:46 GMT
-
مستشارة الأسد: أهداف الضربة الأمريكية لم تؤت ثمارها
قالت مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان، إن أهداف الضربة الأمريكية على مطار الشعيرات في سوريا لم تؤت ثمارها ، موضحة أن حادثة خان شيخون مفبركة .. وسوريا خالية من ...Thu, 20 Apr 2017 07:28:46 GMT
-
الأرصاد: طقس مائل للحرارة حتى شمال الصعيد والعظمى في القاهرة 32
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة شمالا حتى شمال الصعيد شديد الحرارة نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، كما تظهر ...Thu, 20 Apr 2017 07:28:46 GMT
-
بدء تركيب أول عشر بوابات ذكية للمترو غدًا
أكد حسن توفيق، المتحدث الإعلامي للهيئة القومية للأنفاق، أنه سيتم تركيب أول 10 بوابات إليكترونية جديدة بمترو الأنفاق بمحطة جمال عبدالناصر بالخط الأول، ضمن الدفعة ...Thu, 20 Apr 2017 12:45:53 GMT
-
الزند يقبل اعتذار "الجمهورية" في قضية سبه وقذفه بعد وساطة "سلامة"
أعلن المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق موافقته على وساطة عبد المحسن سلامه نقيب الصحفيين وقبوله اعتذار أسرة تحرير جريدة (الجمهورية) ممثلة في رئيس تحريرها فهمي ...Thu, 20 Apr 2017 11:46:54 GMT