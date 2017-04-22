غدا..15 وقفة ضد الارهاب والتطرف بكليات جامعة بنها

تنظم جامعة بنها غدا الأحد 15 وقفة احتجاجية ضد التطرف والإرهاب بجميع كليات الجامعة ، بمشاركة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وعمداء ووكلاء الكليات.

وقال رئيس جامعة بنها الدكتور السيد يوسف القاضي في بيان اليوم: “إن الإرهاب لا وطن ولا دين له ، وإن المواجهة تتطلب تضافر كل الجهود الوطنية المخلصة لمساندة الدولة في حربها ضد الإرهاب”، مشيرا إلى أن الوقفات ستتم فى توقيت واحد لإعلان رفض أبناء جامعة بنها لكل أشكال العنف والإرهاب وإراقة دماء الأبرياء على أيدى ارهابيين لا يراعون حرمة دم أو دين.

وأضاف أن مجلس جامعة بنها بالإجماع يقف خلف القيادة السياسية في هذه الظروف لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لأبناء الجامعة واستجابتهم فور الإعلان عن المبادرة بما يدل على عمق انتمائهم لوطنهم وحرصهم على أمنه واستقراره ودعمهم للقيادة السياسية.