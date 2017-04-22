أصدر الديوان الملكى السعودى، اوامر ملكية اليوم السبت، بتعيين الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف أميناً عاماً بمجلس الوزراء بمرتبة وزير .

وأمر الملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودى، بتعيين الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبد العزيز نائبا لأمير منطقة الرياض، و تعيين الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائبا لأمير المنطقة الشرقية.

وبموجب الاوامر الملكية الصادرة اليوم السعودية، تقرر تعيين الأمير فهد بن تركى بن فيصل بن تركى نائبا لأمير منطقة القصيم، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائبا لأمير منطقة مكة، و الأمير تركى بن هذلول بن عبدالعزيز آل سعود نائبا لأمير منطقة نجران، و تعيين الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظا الدرعية.

وتم أيضا وفقا للاوامر الملكية تعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله الفيصل مستشارا بوزارة الخارجية، و إعفاء وزير الاتصالات من منصبه وتعيين محمد بن عامر السواحة وزيرا للاتصالات.

وتقرر أيضا في إطار الاوار الملكية، إعفاء خالد بن عبدالله العرج وزير الخدمة المدنية من منصبه، وتكليف عصام بن سعد بن سعيد بالقيام بعمل وزير الخدمة المدنية.