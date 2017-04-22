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اعتقال عدد من عناصر تنظيم القاعدة في حضرموت
تنظيم القاعدة

اعتقال عدد من عناصر تنظيم القاعدة في حضرموت

السبت، 22 ابريل 2017 09:29 م

تمكنت القوات اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، السبت، من اعتقال عدد من العناصر والقيادات بتنظيم “القاعدة” في حضرموت، شرق البلاد.
وذكرت قيادة التحالف العربي في اليمن في بيان لها أن مروحيات التحالف نفذت عملية إسناد جوي لقوات مكافحة الإرهاب التابعة للجيش اليمني التي قامت بمداهمات استباقية في إطار ملاحقتها لعناصر تنظيم “القاعدة” في مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت.
واضاف التحالف أن القوات اليمنية تمكنت من اعتقال عدد من العناصر والقيادات الكبيرة في التنظيم بحضرموت، وهم من جنسيات مختلفة أبرزهم أحمد سعيد عوض بارحمة الملقب بالزرقاوي وذلك في منطقة الطويلة، بمدينة المكلا.
وأشارت قيادة التحالف إلى أن العملية نتج عنها إحباط مخططات إرهابية عبر مصادرة معدات وآليات وأسلحة متنوعة كانت معدة لتنفيذ عمليات في عدد من المناطق بحضرموت.
وتعد هذه العملية النوعية الثانية من نوعها بعد اعتقال الرجل الثاني بتنظيم القاعدة بحضرموت (أبو علي الصيعري) في وادي عدم بحضرموت.

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