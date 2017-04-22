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"داعش" ينقل عاصمته في سوريا إلى دير الزور
داعش بانر ارهاب تطرف

"داعش" ينقل عاصمته في سوريا إلى دير الزور

السبت، 22 ابريل 2017 09:20 م

قالت فضائية “روسيا اليوم” فى خبر عاجل، قبل قليل: إن تنظيم “داعش” الإرهابي نقل عاصمته من مدينة “الرقة” إلى “دير الزور” شرق سوريا.

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