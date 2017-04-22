كشف ماهر فرغلي الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أسباب سفر القيادى الإخواني المنشق عبد المنعم أبو الفتوح، إلى لندن، مؤكدًا أن الزيارة تأتي تحقيقا لمحور من ثلاثة يسلكهم تنظيم الإخوان حاليًا.

وأوضح “فرغلي”، خلال حواره ببرنامج “صالة التحرير” على قناة “صدى البلد”، مساء اليوم السبت، أن تنظيم الإخوان لديه 3 محاور يسير خلالهم في الفترة الحالية، الأول: المسلح أو العسكري، وهو تجهيز العتاد العسكري استعدادًا ليوم الحسم، من خلال ما يعرف باسم خلية “لواء الثورة” وخلية “حسم”، وهما مكلفان بالتنسيق مع تنظيم “أنصار بيت المقدس في سيناء لتخزين الأسلحة.

وتابع: “المحور الثاني الذي تقوم به الجماعة هو الإعلام، وهي تقوم بشراء وسائل إعلام جديدة وتكوين لجان إلكترونية على الإنترنت”، مطالبًا بتوخي الحذر من نقل المعلومات عن القنوات الإخوانية أو لجانهم الإلكترونية.

وأضاف: “المحور الثالث والأخير سياسي بمعنى أن “الإخوان” تحاول العودة مرة أخرى إلى المجال السياسي بمصر، ولذلك اختارت عبدالمنعم أبوالفتوح كوجهة لها، مؤكدًا أنها قد تدفع “أبو الفتوح” ليخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، وتدعمه بأموال من الخارج.