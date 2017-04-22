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100 ألف جنيه منحة من رئاسة الجمهورية للأمهات المثاليات بكفر الشيخ
اللواء السيد نصر نائب محافظ القاهرة

100 ألف جنيه منحة من رئاسة الجمهورية للأمهات المثاليات بكفر الشيخ

السبت، 22 ابريل 2017 09:54 م
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منح محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر ، اليوم السبت ، الأمهات المثاليات بالمحافظة شيكا مقدما من رئاسة الجمهورية لهن بقيمة 100 ألف جنيه ، وذلك بحضور وكيل وزارة التضامن الاجتماعي مصطفى جاد الله.

وذكر بيان صادر عن المحافظة أن نصر كرم كل من فتيحة كامل حسين (الأم المثالية الأولى بالمحافظة) ، ومنى يوسف علي ندا (الأم المعيلة الأولى على مستوى الجمهورية) ، حيث قدم لكل منهن شيكا وقدره 50 ألف جنيه.

وحرص المحافظ على استقبال الأمهات المثاليات وتكريمهن تأكيدًا على قصص كفاحهن اللاتي ضربن بها أروع الأمثلة في التضحية والعطاء ونجحن في جعل أبناءهن نماذج مشرفة تساهم في بناء الوطن.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كرم فتيحة كامل حسين (الأم المثالية الأولى بمحافظة كفر الشيخ) ، ومنى يوسف علي ندا (الأم المعيلة المثالية على مستوى الجمهورية) ، خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية لحصولها على جائزة الأم المثالية للعام 2017.

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