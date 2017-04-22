يستعد الفنان أحمد سعد لتسجيل القرآن الكريم بصوته، هذا ما أكده الفنان خلال حواره ببرنامج «آخر النهار» على قناة «النهار».

وقال سعد أن الملذات في الحياة وظيفتها هي اللعب مع الزمن، ووظيفة الملذات هي ألا يشعر الإنسان بالزمن لفترة معينة وجيزة.

وأضاف سعد، أن الملذات تختلف مع علاقة الحب مع الله والعبادة بأن الملذات قد تمل منها وتبحث دائما وباستمرار على الجديد، أما العبادة والقرب من الله كلما تعمقت فيها شعرت بلذة أكبر.

وأوضح سعد، أنه سعيد بتجارب حياته السيئة التي مر بها، لأنها جعلته يشعر بالفعل بمتعة التقرب من الله ومتعة العبادة التي حرم منها لزمن طويل.