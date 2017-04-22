اعتذر الإعلامي أحمد موسى، لمتابعي قناة صدى البلد، لعدم ظهور الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، نجم منتخب مصر السابق، لظروف طارئة.

وقال “موسى” خلال برنامجه “على مسئوليتى” على قناة “صدى البلد”، إن “شوبير” يجري عملية جراحية عاجلة، واصفًا إياها بالبسيطة، مشيرًا إلى أنه سيعود للظهور غدًا على شاشة القناة.

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