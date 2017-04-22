شاركت جمعية “الصداقة المصرية اللبنانية” لرجال الأعمال، في المعرض الدولي الثالث للأغذية والمشروبات (فوود أفريكا 2017) والذي انطلقت فاعليته اليوم /السبت/ وذلك بهدف بحث تنمية الصادرات والتجارة بأسواق غرب أفريقيا.

وقال رئيس مجلس الإدارة المهندس فتح الله فوزي، إن مشاركة الجمعية في المعرض تأتي في إطار بحث تنمية الصادرات المصرية وفرص التعاون التجاري المصري اللبناني في أسواق غرب إفريقيا.

وأشار إلى أن الجمعية تسعى إلى ترجمة توصيات ملتقى الأعمال الثالث الذي عقد في بيروت في فبراير الماضي، للاتجاه نحو الأسواق الإفريقية على أرض الواقع ومساندة مبادرة “التكامل المصري اللبناني في إفريقيا”.

وأكد مروان زنتوت عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة العلاقات الاقتصادية بالجمعية، أن الجمعية سوف تعقد مؤتمراً يوم الاثنين المقبل، لبحث فرص التعاون المصري اللبناني في غرب إفريقيا ودور المؤسسات المالية الدولية في مساندة الشركات في الاتجاه نحو إفريقيا، وذلك بحضور وفد من ممثلي البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، وسفير لبنان في كوت ديفوار وسام كلاكش.

وقال رئيس لجنة الشباب بالجمعية كريم خليفة، إن المؤتمر يعقد تحت عنوان “فرص التعاون التجاري المصري اللبناني في غرب إفريقيا” حيث يناقش دور البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير في تنمية التجارة والتصدير، بحضور ممثلي البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير وعدد كبير من رجال الأعمال والمصدرين المهتمين بالتصدير لأسواق أفريقيا.