أدي محمد مجدي مدافع فريق الزمالك تدريبات تأهيلية علي هامش مران الابيض اليوم استعدادا لمواجهة المصري في الدوري.

يأتي ذلك بعد إصابتة بمران الفريق بالامس باصابه جديده بعد شفائه وهي عبار عن شد في العضلة الأمامية.

كما واصل أحمد توفيق لاعب الوسط برنامجه التأهيلي عقب اجراءة جراحة بالانف نتيجة الكسر الذي تعرض له في لقاء انبي بالدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري الاثنين المقبل في اطار الجولة 25 من عمر الدوري الممتاز.