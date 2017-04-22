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مقتل قائد بحركة طالبان خلال غارة أمريكية
حركة طالبان‎

مقتل قائد بحركة طالبان خلال غارة أمريكية

السبت، 22 ابريل 2017 08:42 م

أعلنت القوات الجوية الأمريكية في أفغانستان مقتل قواري طيب القائد بحركة طالبان خلال غارة جوية.

وذكر بيان صحفي صدر اليوم السبت عن القوات الأمريكية في أفغانستان أن قواري طيب الذي عُرف بأنه حاكم الظل لإقليم تاخار قتل خلال غارة على مقاطعة أرتشي بإقليم قندوز بأفغانستان في 17 من أبريل الجاري.

وأشار البيان الذي أوردته شبكة “إيه بي سي ” إلى أن طيب كان هدفا منذ 2011 وكان مسئولا بصورة مباشرة عن مقتل أفراد من الجيش الأمريكي في أفغانستان ، كما أوضح البيان أن “ثمانية من مقاتلي طالبان قتلوا كذلك خلال الغارة”.

وكانت الغارة الجوية جزء مما وصفه الجيش بالجهود المتواصلة لشل طالبان عن الحركة في المنطقة ، وأضاف البيان أن الغارة استهدفت مجمعا مملوكا لطيب ويستخدمه المتشددون في المنطقة.

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