اختار مؤمن سليمان المدير الفني لفريق سموحة، ٢٠ لاعبًا لقائمة فريقه استعدادا للقاء المقاولون العرب غدا الأحد، ضمن مواجهات الجولة الـ٢٥ من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وجاءت القائمة على النحو التالي: محمد أبو جبل، مهدي سليمان وأحمد يحيي في حراسة المرمي، وأحمد دويدار، باتريك مالو، السيد فريد، رجب بكار، أيمن أشرف، نصر رمضان، أحمد مانجا، أحمد حمص، محمود عبد العزيز، عمرو المنوفي، أحمد مكي، أحمد مصطفى “لالا”، أحمد تمساح، بانو ديوارا، أحمد رؤوف، إسلام سري ومحمد يسري.

يذكر أن سموحة في المركز الخامس برصيد ٤١ نقطة.