تنطلق يوم الأحد، أعمال “المنتدى العربي للحكومة الإلكترونية المتواصلة” والذي يُعقد تحت رعاية رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بمدينة شرم الشيخ، والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع شركة “نوف إكسبو” الكويتية، ومؤسسة “أخبار اليوم”، وهيئة “البريد المصري” خلال الفترة من 23-25 أبريل الجاري.

ويفتتح المنتدى وزيرا الاتصالات المهندس ياسر القاضي، والتنمية المحلية الدكتور محمد شريف هاشم، ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني، بحضور محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، ومساعد أول وزير الاتصالات خالد العطار، ورئيس هيئة البريد المصري عصام الصغير، والمدير العام لشركة “نوف إكسبو” يوسف خالد يوسف المرزوق، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة “أخبار اليوم” ياسر رزق، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية المهندس سالم الأذينة، ونائب المدير العام لقطاع التحرير ورئيس تحرير وكالة الأنباء الكويتية “كونا” سعد العلي، ونائب رئيس اتحاد الصحفيين العرب عدنان الراشد، وسفير العراق في القاهرة حبيب الصدر.

كما يشارك في فعاليات وأنشطة المنتدى ممثلون عن الجهات المعنية ببرامج الحكومة الإلكترونية ونظم المعلوماتية في كافة الدول العربية، وعدد من القيادات التشريعية المختصة في تطوير تشريعات التعاملات الإلكترونية، والاختصاصيون والخبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات من مصر، الأردن، الكويت، السعودية، السودان، الإمارات، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، والمغرب.

ويهدف المنتدى من خلال 17 جلسة و3 حلقات نقاشية، إلى تقديم المفاهيم الحديثة للحكومات الإلكترونية وكيفية التعامل مع الأصول الإلكترونية كمحفزات إنتاجية وخدماتية، وخاصة في الجوانب الحياتية مثل التعليم والصحة والأمن بما فيها تأثير ظاهرة الإنترنت لكل شئ، وتحفيز المشاركة والمساهمة من خلال فتح قنوات التواصل الاجتماعي والتعامل معها بفعالية وجدية، وتوضيح المتطلبات التشريعية والقانونية التي تسهم في التحول نحو مجتمع المعلومات ونشر الوعي المجتمعي بذلك، والاطلاع على الأنظمة والأساليب المتعلقة بحماية الأصول المعلوماتية والمحافظة على سرية وخصوصية البيانات على كافة المستويات الوطنية والمؤسسية والخاصة، والاطلاع على أنظمة الاتصالات الحديثة مثل الشبكات التي تعتمد على البرمجيات والأجهزة الذكية ودورها في نشر الخدمات الحكومية لتغطية معظم المناطق الجغرافية، والاطلاع على الاتجاهات الحديثة في أنظمة مراكز المعلومات وخاصة الحوسبة السحابية وقواعد البيانات الضخمة وأنظمتها التحليلية والضرورية لتطوير برامج الحكومة الإلكترونية على أسس تقنية وفنية وإدارية سليمة.