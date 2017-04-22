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مايوكا وابراهيم يواصلان التدريبات بالزمالك
مايوكا

مايوكا وابراهيم يواصلان التدريبات بالزمالك

السبت، 22 ابريل 2017 08:31 م

واصل أسامة إبراهيم الظهير الأيمن لفريق الزمالك المشاركة في التدريبات الجماعيه التي اقيمت اليوم علي ملعب عبداللطيف ابورجيله بمقر النادي استعدادا للمصري في الوري.

وظهر اللاعب  مرتديا واقي الأنف وذلك عقب اجراء جراحة في وقت سابق لتثبيت عظمة الانف عقب اصابته في لقاء الشرقيه بالدوري.

كما شارك مايوكا في التدريب لليوم الثاني على التوالي بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها وهي عباره عن شد في الخلفيه.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري الاثنين المقبل في اطار الجوله 25 من الدوري الممتاز.

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