حسم بروسيا دورتموند لقاءه أمام نظيرة بروسيا مونشنجلادباخ في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن الجولة الـ 30 من الدوري الألماني الممتاز “بوندسليجا” في اللقاء الذي أقيم بملعب “بروسيا بارك”.

سجل الأهداف ماركو ريوس في الدقيقة 10 وبيير أيمريك أوباميانج في الدقيقة 59 ورافائيل جوريرو في الدقيقة 87.

وأحرز لمونشنجلادباخ لارس ستيندل لجلادباخ في الدقيقة 43 مارسيل شميتزلر الهدف الثاني بالنيران الصديقة في الدقيقة 48.

هذا الفوز رفع رصيد دورتموند للنقطة 56 في المركز الثالث وتوقف رصيد جلادباخ عند النقطة 39 في المركز العاشر