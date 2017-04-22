قاضي قضاة فلسطين يستنكر اختطاف حماس للنساءالسبت، 22 ابريل 2017 08:28 م
استنكر الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية، اختطاف حركة حماس الإعلامية تغريد أبو ظريفة مراسلة تلفزيون فلسطين في قطاع غزة.
واعتبر الهباش، أن ملاحقة حماس النساء واختطافهن هو ذروة الاعتداء على قيم وأعراف شعبنا الفلسطيني ومساس فاضح بالمسلمات الأخلاقية التي تربى عليها أبناء فلسطين.
ودعا أبناء وبنات قطاع غزة إلى عدم القبول باستمرار هذا الوضع المهين الذي تعمل حماس على فرضه على جماهير قطاع غزة مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني الذي ثار في وجه الاحتلال المجرم لن يطول سكوته على ظلم ذوي القربى الذي تمارسه حركة حماس التي تختطف قطاع غزة وتفرض سيطرتها وظلمها على 2 مليون إنسان في القطاع.
ودعا قاضي القضاة حركة حماس إلى العودة إلى رشدها وتغليب لغة العقل قبل فوات الأوان لأن شعبنا الفلسطيني في غزة لن يقبل باستمرار الوضع القائم مشيرًا إلى أن الطريق الذي سارت فيه حماس من خلال الانقلاب الأسود عام 2007 وصل إلى نهايته وليس لها من مخرج إلا بالتراجع عن اجراءاتها والعودة لحضن الشعب الفلسطيني وإلا فإن شعبنا سيلفظها وساعتها لن ينفع الندم.
وذكر الهباش في بيان له أن الإعلاميين والناشطين الفلسطينيين خاصة النساء منهم هم طليعة الفعل المقاوم للاحتلال ورأس الحربة في مراحل النضال الفلسطيني في نقل صورة الوجه القبيح للاحتلال وفضح ممارساته الإجرامية أمام المجتمع الدولي ولهم منا كل التقدير والتكريم وليس الاعتقال والإهانة والمذلة وأكد أن من يقوم بالاعتداء على حرائر الشعب الفلسطيني لا يستحق منا سوى الضرب بيد من حديد وعدم الاكتفاء بالشجب والاستنكار.
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