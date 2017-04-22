

قال أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد: إن غدا سيكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يستمر حتى نهاية الأسبوع، وأن التحسن فى درجات الحرارة سيستمر حتى نهاية الأسبوع.

وأضاف “عبدالعال”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، اليوم السبت، أن فصل الربيع يتخلله موجات خماسينية حارة، وغدًا ستبدأ درجات الحرارة فى الانخفاض.