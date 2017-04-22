

قال اللواء محمد زمزم، رئيس شركة مصر للطيران سابقا: إن الشركة عريقة وتعدى عمرها الـ100 عام وطورت أسطولها بأحدث الطائرات.

وأضاف زمزم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية الحياة، اليوم السبت، أن “مصر للطيران” حريصة على تطوير أسطولها بشكل مستمر لتوفير أفضل خدمة وراحة للركاب، مشيرا إلى أن تحديث أسطول مصر للطيران بأحدث الطائرات استثمار طويل الأجل.