 Moheet on google
السبت 22 ابريل 2017 09:18 مساءً
روابط سريعة
الأهلي يخسر أمام منتخب الهند ودياً
الاهلي

الأهلي يخسر أمام منتخب الهند ودياً

السبت، 22 ابريل 2017 08:14 م

خسر فريق الأهلى مواليد 2002 لكرة القدم أمام منتخب الهند للناشئين تحت 16 عامًا بهدفين مقابل هدف خلال المباراة الودية التي جمعتهما اليوم على ملاعب فرع مدينة نصر في إطار فعاليات كأس الصداقة الهندية المصرية .
وقد تقدم منتخب الهند بهدف عبر لاعبه “بيكي أرام”، وأدرك الأهلي التعادل عن طريق على عمرو من ركلة جزاء، قبل أن يضيف “أكارو” الهدف الثاني للهند والأخير في اللقاء، حيث جاءت تلك المباراة الودية في إطار احتفالات الهند بمرور 70 عاما على الاستقلال، والعلاقات الدبلوماسية مع مصر، بالإضافة إلى الاحتفال أيضا بمرور 5 أعوام على مهرجان الهند على ضفاف النيل.
وشهدت المباراة حضور السفير الهندى سانجاي باتاتشاريا، ومحمود الحلو مندوب وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى العاملين فى السفارة الهندية بالقاهرة واللواء شيرين شمس المدير التنفيذى للأهلي .

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3