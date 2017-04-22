خسر فريق الأهلى مواليد 2002 لكرة القدم أمام منتخب الهند للناشئين تحت 16 عامًا بهدفين مقابل هدف خلال المباراة الودية التي جمعتهما اليوم على ملاعب فرع مدينة نصر في إطار فعاليات كأس الصداقة الهندية المصرية .

وقد تقدم منتخب الهند بهدف عبر لاعبه “بيكي أرام”، وأدرك الأهلي التعادل عن طريق على عمرو من ركلة جزاء، قبل أن يضيف “أكارو” الهدف الثاني للهند والأخير في اللقاء، حيث جاءت تلك المباراة الودية في إطار احتفالات الهند بمرور 70 عاما على الاستقلال، والعلاقات الدبلوماسية مع مصر، بالإضافة إلى الاحتفال أيضا بمرور 5 أعوام على مهرجان الهند على ضفاف النيل.

وشهدت المباراة حضور السفير الهندى سانجاي باتاتشاريا، ومحمود الحلو مندوب وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى العاملين فى السفارة الهندية بالقاهرة واللواء شيرين شمس المدير التنفيذى للأهلي .