أعلنت الشرطة الأرمينية عن مقتل عسكرى روسى من قاعدة جومرى، اليوم، السبت، حيث عثر على جثة رجل يرتدى زى الجيش الروسى قرب حانوت فى المدينة.

وأوضحت الشرطة المحلية وفقا لوكالة الأنباء الروسية “نوفوستى” أن الرجل قتل جراء ضربة بأداة حادة، معلنة أنها أوقفت المشتبه به فى ارتكاب الجريمة.

وأشارت الشرطة إلى أنها فتحت قضية جنائية بشأن الحادث وبدأت تحقيقا مبدئيا.

وبدورها، أكدت النيابة المحلية فى حديث لوكالة “نوفوستى” أن القتيل هو عسكرى من روسيا، بينما نقلت وكالة “إنترفاكس” عن مسئول في النيابة أن القتيل اسمه دميترى يالبايف من مواليد عام 1996.

يذكر أن مدينة جومرى، الواقعة غرب أرمينيا، تحتضن القاعدة العسكرية الروسية رقم 102 المنتشرة هناك منذ العام 1995.

وتستمر مرابطة القوات الروسية في القاعدة بجومرى، بحسب التعديل الذى أدرج عام 2010 على الاتفاقية بين روسيا وأرمينيا بهذا الخصوص، حتى عام 2044.