خصص البرتغالي ايناسيو المدير الفني لفريق الزمالك فقرة فى مران اليوم الذي اقيم علي ملعب عبداللطيف ابورجيله بمقر النادي‫؛‬ لتدريب اللاعبين على الضغط على الخصم بشكل مكثف ضمن الاستعدادات لمواجهة المصرى بالدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري بعد غدا الاثنين في اطار الجوله 25 من الدوري الممتاز.

ومن المقرر ان يعلن ايناسيو قائمة الابيض اليوم استعدادا للدخول في معسكر غدا بالاسكندرية استعدادا للقاء المصري الذي سيقام علي ملعب برج العرب.