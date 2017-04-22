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السبت 22 ابريل 2017 09:18 مساءً
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انطلاق مبادرة "اسأل الرئيس".. والسيسي يجيب فى مؤتمر الشباب
الرئيس عبدالفتاح السيسي‎

انطلاق مبادرة "اسأل الرئيس".. والسيسي يجيب فى مؤتمر الشباب

السبت، 22 ابريل 2017 08:07 م

أعلنت الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطنى للشباب عن انطلاق مبادرة “اسأل الرئيس”، وهى عبارة عن تطبيق رقمى تم إطلاقه على الموقع الإلكترونى للمؤتمر الوطنى للشباب.

يأتى ذلك فى إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على التواصل المباشر مع جميع أطياف المجتمع المصرى، وتعزيز الثقة ومد جسور الحوار بين المواطنين والقيادة السياسية.

ويمكن للمواطنين من خلاله توجيه أسئلة للرئيس وتسجيل جميع استفساراتهم والتعبير عن آرائهم بمنتهى الشفافية.

وتأتى هذه المبادرة إيماناً من الرئيس السيسي بالتواصل المباشر مع جميع المواطنين ممن لم تتوافر لهم فرصة حضور المؤتمر.

ويمكن للمواطنين الراغبين فى طرح أسئلتهم الدخول على الموقع الإلكترونى اعتباراً من اليوم ، السبت 22 أبريل 2017، والتسجيل على الرابط التالى:

https://egyouth.com/ar/askpresident

وسوف تقوم إدارة المؤتمر الوطنى الشباب بجمع تلك الأسئلة، وسيقوم  الرئيس بالإجابة عن بعضها بنفسه خلال فعاليات  المؤتمر الدوري للشباب القادم، والمنتظر أن يُعقد بمحافظة الإسماعيلية فى الفترة من 25-27 أبريل الجارى.

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