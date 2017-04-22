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"التضامن": معرض "ديارنا" يحقق مبيعات 700 ألف جنيه خلال يومين فقط
غادة والي وزيرة التضامن‎

"التضامن": معرض "ديارنا" يحقق مبيعات 700 ألف جنيه خلال يومين فقط

السبت، 22 ابريل 2017 08:11 م
محيط

أكدت المهندسة أماني غنيم رئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي ، أن معرض “ديارنا” حقق مبيعات تجاوزت 700 ألف جنيه خلال اليومين الأولين فقط بعد فتح أبواب المعرض أمام الجمهور الخميس والجمعة الماضيين .

وأوضحت في تصريحات صحفية لها اليوم أن المعرض منذ افتتاحه رسميا الأربعاء الماضي من طرف وزيرة التضامن والعديد من نواب البرلمان شهد إقبالا كبيرا من الجمهور على شراء منتجاته المتنوعة ، وقالت إن المعرض فرصة جيدة للأسر المنتجة من كل محافظات الجمهورية لعرض منتجاتهم اليدوية والتراثية وتحقيق دخل لهم وأيضاً فرصة في المقابل للمواطنين لشراء منتجات ذات جودة عالية وأسعار اقتصادية خاصة وأن المعرض يتزامن مع استعدادات شهر رمضان مما جعل الإقبال مكثفا على المنتجات التي يتم استهلاكها في الشهر الكريم.

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