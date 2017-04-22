تشيلسي يطيح بتوتنهام ويتأهل لنهائي كأس الإتحادالسبت، 22 ابريل 2017 08:18 م
بلغ تشيلسي نهائي كأس انجلترا لكرة القدم، اثر فوزه مساء السبت على جاره اللندني توتنهام 4-2 على ملعب “ويمبلي” الشهير في أولى مباراتي نصف النهائي.
وقدم الفريقان واحدة من أجمل مباريات الموسم، ليبرهنا على أنهما الأكثر أحقية في التنافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل تشيلسي صدارة الدوري بفارق 4 نقاط عن توتنهام.
وأجرى مدرب تشيلسي أنتونيو كونتي تغييرات مفاجئة على تشكيلته أمام توتنهام، فعمد إلى الاحتفاظ بنجميه إيدن هازارد ودييجو كوستا على مقاعد البدلاء قبل أن يزج بهما في الشوط الثاني، وعاد الحارس البلجيكي تيبو كورتوا إلى صفوف الفريق بعد تعافيه من الإصابة، فيما لعب الهولندي ناثان أكي في غياب قائد الفريق جاري كايهيل.
أما مدرب توتنهام ماوريسيو بوكيتينو فأشرك قوته الهجومية الضاربة والمكونة من الرباعي هاري كاين وديلي ألي وكريستيان إريكسن وسون هيونج مين.
وافتتح تشيلسي التسجيل في الدقيقة الخامسة من ركلة حرة مباشرة خدع فيها الحارس الفرنسي هوجو لوريس، لكن توتنهام أحرز التعادل في الدقيقة 18 بعد رأسية منخفضة جميلة من هدافه هاري كاين.
واحتسب الحكم ركلة جزاء لتشيلسي بعد خطأ بحق ظهيره النيجيري فكتور موسيس، نفذها ويليان بنجاح مسجلا ثاني أهدافه في المباراة بالدقيقة 43.
وفي الدقيقة 52، رفع صانع اللعب الدنماركي كريستيان إريكسن كرة بالمقاس إلى ديلي ألي الذي أكملها في الشباك محرزا هدف التعادل الثاني لفريقه.
وأشرك كونتي كل من كوستا وهازارد بعد تلقيه الهدف الثاني، وتمكن الثاني من تسجيل الهدف الثالث بعد تسديدة أرضية من حدود منطقة الجزاء على يسار لوريس بالدقيقة 75، قبل أن يسجل لاعب الوسط الصربي نيمانيا ماتيتش الهدف الرابع في الدقيقة 80 من تسديدة ولا أروع استقرت في المقص العلوي لمرمى توتنهام.
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