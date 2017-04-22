 Moheet on google
السبت 22 ابريل 2017 09:04 مساءً
روابط سريعة
تشيلسي يطيح بتوتنهام ويتأهل لنهائي كأس الإتحاد
C-CSuw_XcAAxCPX

تشيلسي يطيح بتوتنهام ويتأهل لنهائي كأس الإتحاد

السبت، 22 ابريل 2017 08:18 م

بلغ تشيلسي نهائي كأس انجلترا لكرة القدم، اثر فوزه مساء السبت على جاره اللندني توتنهام 4-2 على ملعب “ويمبلي” الشهير في أولى مباراتي نصف النهائي.

وقدم الفريقان واحدة من أجمل مباريات الموسم، ليبرهنا على أنهما الأكثر أحقية في التنافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل تشيلسي صدارة الدوري بفارق 4 نقاط عن توتنهام.

وأجرى مدرب تشيلسي أنتونيو كونتي تغييرات مفاجئة على تشكيلته أمام توتنهام، فعمد إلى الاحتفاظ بنجميه إيدن هازارد ودييجو كوستا على مقاعد البدلاء قبل أن يزج بهما في الشوط الثاني، وعاد الحارس البلجيكي تيبو كورتوا إلى صفوف الفريق بعد تعافيه من الإصابة، فيما لعب الهولندي ناثان أكي في غياب قائد الفريق جاري كايهيل.

أما مدرب توتنهام ماوريسيو بوكيتينو فأشرك قوته الهجومية الضاربة والمكونة من الرباعي هاري كاين وديلي ألي وكريستيان إريكسن وسون هيونج مين. 

وافتتح تشيلسي التسجيل في الدقيقة الخامسة من ركلة حرة مباشرة خدع فيها الحارس الفرنسي هوجو لوريس، لكن توتنهام أحرز التعادل في الدقيقة 18 بعد رأسية منخفضة جميلة من هدافه هاري كاين.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لتشيلسي بعد خطأ بحق ظهيره النيجيري فكتور موسيس، نفذها ويليان بنجاح مسجلا ثاني أهدافه في المباراة بالدقيقة 43.

وفي الدقيقة 52، رفع صانع اللعب الدنماركي كريستيان إريكسن كرة بالمقاس إلى ديلي ألي الذي أكملها في الشباك محرزا هدف التعادل الثاني لفريقه.

وأشرك كونتي كل من كوستا وهازارد بعد تلقيه الهدف الثاني، وتمكن الثاني من تسجيل الهدف الثالث بعد تسديدة أرضية من حدود منطقة الجزاء على يسار لوريس بالدقيقة 75، قبل أن يسجل لاعب الوسط الصربي نيمانيا ماتيتش الهدف الرابع في الدقيقة 80 من تسديدة ولا أروع استقرت في المقص العلوي لمرمى توتنهام. 

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3