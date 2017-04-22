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«نحو تعليم داعم للتنمية المستدامة في مصر».. مؤتمر دولي في مايو المقبل
معهد التخطيط القومي

«نحو تعليم داعم للتنمية المستدامة في مصر».. مؤتمر دولي في مايو المقبل

السبت، 22 ابريل 2017 08:03 م
محيط: أ ش ا

ينظم معهد التخطيط القومي تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، مؤتمراً دولياً حول دور التعليم في دعم التنمية المستدامة ، بغرض تحسين جودة وإسهام التعليم في دفع عجلة التنمية وتعزيز استدامتها في مصر وذلك خلال الفترة من 6 - 8 مايو المقبل.

وأوضح المعهد في بيان له اليوم السبت، أن المؤتمر سيقوم على سبعة محاور سيتم طرح حلول لبعض مشكلات التعليم المصري في ضوء الخبرات الناجحة محلياً وإقليمياً ودولياً، مع التركيز على بناء نظام تعليمي ذو جودة عالمية تتوافر فيه مقومات التنافسية والعدالة والقيم الإيجابية واكتساب القدرة على التعلم المستمر وبناء الشخصية المتكاملة.

ويشارك في المؤتمر باحثون من مصر و بعض الدول العربية والأجنبية، ومؤسسات محلية وإقليمية ودولية، كما يشارك بالحضور نخبة من ذوي الخبرة والمعنيين بشأن التعليم والتنمية.

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