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تعرّف على حقيقة وفاة أمير الكويت صباح الأحمد الصباح
القمة العربية -امير الكويت - شرم الشيخ

تعرّف على حقيقة وفاة أمير الكويت صباح الأحمد الصباح

السبت، 22 ابريل 2017 08:06 م

تناقلت عدة مواقع اخبارية، نبأ وفاة أمير دولة الكويت، الشيخ صباح أحمد الصباح ، وهو الخبر الذي تبين فيما بعد أنه عار من الصحة.

ولم تورد المصادر الإعلامية الرسمية الكويتية وعلى رأسها (كونا) وكالة الأنباء الكويتية الخبر على موقعها الرسمي.

وكان آخر نشاط رسمي أشرف عليه الأمير البالغ من العمر 89 سنة ، لقاء جمعه بأعضاء مجلس أمناء جائزة عبد الرحمن السميط، إضافة إلى خبر إرساله برقية تهنئة لأمير قطر بشأن إطلاق سراح القطريين المختطفين في الرياض.

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