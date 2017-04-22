انتهي اللقاء بين النصر للتعدين وأسوان بفوز الفريق الثاني بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم السبت، في استاد أسوان ضمن مواجهات الجولة الـ٢٥ من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وشهد الشوط الأول متوسط المستوي بين الفريقين

وأحرز الإيفوارى عبد الرزاق سيسيه في الدقيقة ٣٠ من زمن اللقاء.

وفِي الشوط الثاني هجوم مكثف لأبناء أسامة عرابي عن طريق أوتادا وسيسيه.

وشهد لقاء الدور الأول بفوز التعدين بهدفين مقابل هدف.

وبهذه النتيجة يصبح فريق أسوان في المركز الخامس عشر برصيد ٢١ نقطة، بينما توقف رصيد التعدين عند 16 نقطة.