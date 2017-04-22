أدى حسام باولو مهاجم فريق الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الذي اقيم اليوم علي ملعب عبد اللطيف ابورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المصري في الدوري .

يأتي ذلك في اطار البرنامج الموضوع للاعب من اجل التعافي من الاصابه.

ويعاني باولو من اصابه بشد في العضله تعرض لها خلال الفتره السابقة وابعدته عن المشاركة مع الابيض.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري يوم الاثنين القادم في اطار الجوله 25 من الدوري الممتاز.