أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، محاكمة متهمين بالقضية المعروفة بـ”رشوة وزارة الصحة”، لجلسة 28 إبريل الجاري لسماع الشاهدين السابع و الثامن، وقررت استدعاء وزير الصحة لسماع شهادته.

وقررت المحكمة إخلاء سبيل اللواء سيد محمد السيد، مساعد وزير الصحة للشئون المالية و الإدارية ، بعد أن كانت قد أمرت بإيداعه قبل الاتهام ، لما لمسته من اضطراب لشهادته خلال إدلائه بها بغرفة المداولة .

تعقد الجلسة أمام الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة ، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري و عضوية المستشارين ناصر بربري و أسامة محمد علي ، وأمانة سر ياسر عبد العاطي و عبد المسيح فل و هاني حمودة.

وكان المستشار نبيل صادق، النائب العام، أمر فى 12 يناير الماضي بإحالة مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وموظف بمستشفى عين شمس التخصصي إلى محكمة الجنايات القاهرة، لاتهامهما بالتوسط وطلب رشوة قدرها 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن، لتوريدها لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.