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شاهد.. صورة جديدة لمنير تنبأ بتسجيله أغنية لأقباط مصر
حفل محمد منير في العين السخنة

شاهد.. صورة جديدة لمنير تنبأ بتسجيله أغنية لأقباط مصر

السبت، 22 ابريل 2017 07:56 م

حازت صورة جديدة نشرها “الكينج” محمد منير له، عبر حسابه على “تويتر”، على إعجاب جمهوره؛ حيث ظهر منير جالسا أم نهر النيل وبجانبه أواني فخارية، وفي الاتجاه الآخر من النيل نرى كنيسة كبيرة.

وقد خمن متابعي الكينج أنه سيقدم أغنية جديدة لأقباط مصر بعد الأحداث المؤلمة التي وقعت عليهم خلال الفترة الماضية.

ومن جانب آخر ينتظر منير صدور ألبومه الجديد “الروح للروح دايما بتحن” قريبًا بالأسواق، بعد تحضيرات استمرت عدة أشهر طويلة.

محمد منير

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