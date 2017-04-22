إن كنت من الذين يجلسون على الحاسب الشخصي لساعات طويلة فجهاز UPRIGHT GO قد يساعدك في المحافظة على سلامة ظهرك.

فكرة عمل الجهاز تعتمد على تنبيه المستخدم من خلال الاهتزاز عند انحناء الظهر الناتج عن النظر المستمر إلى شاشة الحاسب، كل ما عليك فعله هو ارتداؤ وتثبيته على منطقة الظهر عند جلوسك على الحاسب، وسيقوم بتنبيهك عند وجود أي تحدب للظهر أثناء الجلوس الأمر الذي يساعدك مع الوقت على تجنب آلام الظهر.

بطارية الجهاز يُمكنها الاستمرار في العمل حتى 8 ساعات متواصلة قبل أن تحتاج للشحن لمدة 45 دقيقة، ويُمكنك مراقبة كافة الأنشطة من خلال التطبيق الخاص بالجهاز والمتوفر لنظامي أندرويد وآي إو إس، حسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”.

جهاز UPRIGHT GO متوفر حالياً كمشروع عبر منصة كيك ستارتر للتمويل الجماعي، ويُمكن طلب نسخة منه مقابل 69 دولار أمريكي أو الاختيار من ضمن الباقات المتوفرة داخل المشروع، وستستمر حملة التمويل حتى 11 مايو المقبل على أن يبدأ شحن المنتج للزبائن في شهر يونيو.